Il Napoli può ancora lottare per lo Scudetto? Vigliotti: “Se l’Atalanta batte l’Inter…”

vedi letture

Il tema della possibile rimonta del Napoli in chiave Scudetto è stato al centro dello studio di Giochiamo d’anticipo su Televomero. A dieci giornate dal termine della Serie A, gli azzurri occupano il terzo posto a quota 56 punti, a 4 lunghezze dal Milan secondo e a 11 dall’Inter capolista. La domanda che alcuni si pongono è: il Napoli può ancora lottare per il titolo?

Il parere dei tifosi e l’analisi di Vigliotti

Lanciando il dibattito, il giornalista Gianluca Vigliotti ha riportato i risultati di un sondaggio fatto ai tifosi e dichiarato: “Secondo un sondaggio che abbiamo effettuato, il 26% dei tifosi ha votato sì e il 74 no. Io ho raccontato la voce popolare. Io ribadisco se l’Atalanta batte l’Inter, il Napoli giocherebbe con il Lecce con la possibilità di andare a -8…”.