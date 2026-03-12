Alisson, l'esperto di calcio brasiliano: “Non è da Nazionale dopo 3 partite decenti al Napoli”

Sabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio brasiliano e sudamericano, è intervenuto a Radio Marte per commentare la crescita di Alisson Santos nel Napoli e fare il punto sulla possibilità di una sua convocazione nella nazionale brasiliana: “Alisson in Nazionale? Al momento non credo esista questa possibilità: ci sono un sacco di giocatori in quel ruolo che hanno già esperienza in nazionale e che sono già affermati, quindi trovo impossibile questa convocazione al momento. Ha dei mostri sacri davanti. Non mi risulta che Ancelotti lo stia osservando. Dobbiamo mantenere la calma! Alisson è un giovane, fin qui non aveva mai giocato titolare: fa tre partite decenti al Napoli e già si pensa che possa essere convocato nella Selecao?”.

Il futuro del Napoli e il ruolo di Conte nella crescita di Alisson

Durante ha poi analizzato le qualità del giocatore e il suo percorso di crescita con il Napoli: “Anche Alisson, come Neres, ha qualità tecniche importanti. Neres però ha avuto una carriera falcidiata dagli infortuni. Alisson ha fame, cercherà di fare di tutto per dare il massimo. Ha qualità per diventare un giocatore importante e col tempo potrà imparare sia fase offensiva che difensiva, soprattutto se resta sotto la guida di Conte. In Italia è molto importante che gli esterni d’attacco imparino a difendere”.

Riguardo al futuro offensivo del club partenopeo, Durante aggiunge: “Neres-Hojlund-Alisson l’attacco del Napoli del futuro? Si può andare in questa direzione ed il club di De Laurentiis farebbe bene a riscattare il brasiliano. Le fasce sono importanti e il Napoli, falcidiato dagli infortuni, ha fatto comunque un grande campionato. Tutto sarebbe andato diversamente se non ci fossero stati tutti questi infortuni! Il mercato del Napoli è stata la squadra che si è mossa meglio sia sul mercato estivo che su quello di riparazione”.