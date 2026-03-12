Mani Ricci in Milan-Inter, Cruciani: “Altro che Marotta League! Fosse successo al Napoli…”

Nel corso dell’ultima puntata del podcast Numer1, il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha commentato con toni duri il presunto rigore non concesso all’Inter nel derby per il tocco di mano di Ricci: “Stavolta la Marotta League non ha funzionato. Ciccio Ordine, dove sei? Mi rivolgo a te. Dove sei finito con le tue statistiche. Il rigore su mani di Ricci? Dov'è lo strapotere di Marotta, dove sono i poteri forti in azione? Io non li vedo più. Nessuno parla più di Marotta League”.

Cruciani non ci sta e tira in ballo anche il Napoli

Cruciani ha poi denunciato quella che definisce un’ipocrisia diffusa nel dibattito sportivo italiano, sottolineando il silenzio mediatico attorno all’episodio in questione: “Dov'è finito Saviano? Dove sono quelli che blaterano di campionato acchittato dai nuovi potenti del calcio italiano vestiti di nerazzurro. Fosse accaduto al Napoli la stessa cosa accaduta a San Siro, avremmo visto interrogazioni parlamentari, vittimismo assortito, mesi e mesi di discussione su uno scudetto regalato. Piagnistei con tanto di Sal Da Vinci come sottofondo musicale. Invece silenzio assoluto, nessuno ne parla, la Marotta League è scomparsa. Quanta ipocrisia”.