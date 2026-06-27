Calciomercato Napoli, Lo Monaco: "Cederei Lobotka a 30mln. Poi uno tra Bouaddi e Liberali"

vedi letture

Secondo Lo Monaco, alcuni elementi della squadra azzurra potrebbero essere valutati sul mercato.

Intervenuto a Radio Napoli Centrale durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha analizzato le possibili mosse del Napoli in vista del futuro, soffermandosi in particolare sulla necessità di ringiovanire la rosa. Secondo Lo Monaco, alcuni elementi della squadra azzurra potrebbero essere valutati sul mercato: “Il Napoli deve ringiovanire un po’. Io porterei subito Lobotka alla Juve, è un giocatore che stimo che, però, ha 31 anni e un’offerta di 30 milioni la devi tenere in considerazione”. L’ex dirigente ha poi sottolineato come il centrocampo azzurro stia cambiando: “Lobotka ha ridotto il suo spazio d’azione”.

Giovani e nuove prospettive per il Napoli

Lo Monaco ha poi allargato il discorso alla programmazione futura del club: “Se non è quest’anno, è l’anno prossimo, quello è un ruolo importante e di consumo: fai 90 minuti pieni. Bisogna evitare che sia un po’ logoro. Il Napoli ha l’obbligo di guardarsi intorno”. Tra i profili segnalati dal dirigente spiccano giovani interessanti come Bouaddi, ma soprattutto il talento italiano Liberali: “Mi ha colpito il ragazzo del Marocco (Bouaddi, ndr). Perché non si va a prendere Liberali? Lui può sfondare veramente, diventerà un crack quando capirà la sua forza e bisogna prenderlo per soli 6 milioni di euro”.