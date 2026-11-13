Calciomercato Napoli, Schwoch: “Credo Manna stia lavorando in questa direzione”

L’ex attaccante azzurro individua nell’acquisto di una nuova punta e nel ringiovanimento della rosa le principali necessità del Napoli in vista di gennaio.

Il Napoli guarda già al mercato di riparazione e valuta gli interventi necessari per rafforzare la squadra. Tra le priorità c’è sicuramente l’arrivo di un nuovo attaccante, in grado di rappresentare un’alternativa a Rasmus Hojlund. A individuare le esigenze della formazione azzurra è Stefan Schwoch, ex centravanti del Napoli, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Secondo il suo punto di vista, la società dovrà intervenire soprattutto nel reparto offensivo, senza trascurare la necessità di abbassare l'età media della rosa.

Schwoch: “Il Napoli deve trovare una punta e ringiovanire la rosa”

Schwoch ha sottolineato le difficoltà incontrate da alcuni elementi offensivi e la necessità di individuare un profilo che possa garantire maggiori soluzioni a Hojlund: “La necessità primaria è trovare un attaccante, che possa sostituire Hojlund, perché Lucca ha fatto male e il rapporto è diventato pesante, così come con Lang. Credo che il Napoli debba trovare una punta e ringiovanire la rosa. E quando hai tanti impegni questo pesa. Credo Manna stia lavorando in questa direzione”.