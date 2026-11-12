Giuliani boccia Allegri: “Da esonero! Napoli più vicino al terzultimo posto che al quarto”

Fulvio Giuliani critica duramente la gestione tecnica degli azzurri e individua nell'attacco una delle principali priorità per il mercato di gennaio.

La crisi del Napoli e il rendimento della squadra continuano ad alimentare le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Questa volta a intervenire è stato il giornalista Fulvio Giuliani, ospite della trasmissione Maracanà in onda su Tuttomercatoweb.com. Nel suo intervento ha evidenziato soprattutto la necessità di rinforzare il reparto offensivo, sottolineando le difficoltà degli attaccanti attualmente a disposizione. Giuliani ha inoltre espresso preoccupazione per la classifica degli azzurri, arrivando a mettere in discussione la posizione dell'allenatore.

Giuliani critica la gestione di Allegri: “Ha avuto carta bianca”

Il giornalista ha poi puntato il dito contro le scelte della società, soffermandosi sulla fiducia concessa ad Allegri e sulla mancata discussione della sua posizione nonostante i risultati. Queste le sue parole: “Serve un attaccante come il pane. Lasciamo stare Lucca, Hojlund lo stai spremendo e non è un bomber. Ad oggi sei più vicino al terzultimo posto che al quarto. Oggi chiunque così sarebbe stato accompagnato alla porta, Allegri neanche viene discusso. Tra i tanti errori c'è quello di aver dato carta bianca ad Allegri, che non è interessato ai destini della squadra”.