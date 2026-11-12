Sosa: “Fossi in Allegri mi dimetterei! Napoli forte, deve fare meglio! Non vedo futuro…”

L’ex attaccante azzurro boccia la prestazione del Napoli e critica duramente le scelte del tecnico. Poi difende la qualità della rosa.

Il pareggio contro la Lazio non ha convinto Roberto “Pampa” Sosa, che ha espresso un giudizio molto severo sul momento del Napoli e sulla gestione di Massimiliano Allegri. Intervenuto a Radio Marte, l’ex attaccante azzurro ha messo in discussione l'organizzazione della squadra e l'atteggiamento mostrato nei momenti di difficoltà, arrivando a suggerire al tecnico di lasciare l'incarico: “Il punto per me non serve a nulla, anche con una vittoria avrei detto la stessa cosa. Se fossi in Allegri cosa farei? Mi dimetterei… Perché vedo una squadra che non è organizzata, si difende troppo bassa appena va in difficoltà”. Sosa ha contestato anche le dichiarazioni dell'allenatore: “Non capisco le parole del tecnico, che significa che siamo ancora in corsa per la Coppa Italia? È ovvio, ancora deve giocare il Napoli, lo farà il prossimo 16 dicembre”.

Sosa difende la rosa del Napoli: “È forte e deve fare meglio”

Le perplessità dell'argentino riguardano anche le prospettive della squadra, soprattutto alla luce del rendimento registrato nelle prime 15 partite stagionali. Sosa non intravede segnali incoraggianti per il futuro, ma respinge con decisione l'idea che le difficoltà siano legate a una rosa non all'altezza. Pur riconoscendo il peso dei numerosi infortuni, ritiene che il Napoli abbia tutte le qualità per ottenere risultati migliori: “Non vedo un futuro roseo per la squadra, almeno a giudicare sin qui il rendimento nelle 15 partite disputate. Non concordo neanche con chi dice che questa rosa non è forte. È al livello di quelle di medio-bassa classifica? Ma stiamo scherzando? Ci sono tanti infortuni, d’accordo, ma il Napoli è forte e deve fare meglio”.