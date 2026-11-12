Sabatini: "Manna dice una bugia su Varela! Anguissa? Lo darei alla Juve in uno scambio"

Sandro Sabatini analizza il mercato del Napoli: propone uno scambio Anguissa-Gatti con la Juventus e critica Manna sulle trattative per Varela.

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato le strategie di mercato del Napoli, esprimendo diversi dubbi sull'operato del direttore sportivo Giovanni Manna: "Alla Juventus non faceva il direttore sportivo. È stato vice direttore nell'anno di Giuntoli, durato sei mesi, e lavorava soprattutto con i giovani. Il Napoli non farà grandi movimenti a gennaio. Ci sono pochi calciatori che possono garantire incassi importanti e quelli acquistati per 200 milioni lo scorso anno oggi non valgono quelle cifre". Poi una battuta su Tati: "So che è infortunato, non vorrei che Manna facesse il mercato all'ospedale".

Sabatini: "Anguissa per Gatti, proverei anche Cambiaso. Manna dice una bugia su Varela"

Intervenuto a Siamo Tutti Allenatori su Radio Marte, Sabatini ha proposto uno scambio con la Juventus: "Anguissa, per esempio, potrebbe rientrare in uno scambio. Pare che piaccia a Spalletti e io immaginerei un'operazione con Gatti. Proverei a rilanciare anche Cambiaso, visto che trova poco spazio alla Juventus". Infine, su Varela e Lucca: "Manna dice una bugia quando sostiene che non ci siano stati contatti per Varela. Se il Monza prendesse in prestito uno tra Lucca e Giovane, l'affare potrebbe andare in porto. Lucca a Napoli non può più giocare per diversi motivi, anche per il suo carattere che è pittoresco".