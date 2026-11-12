Sabatini: "Manna dice una bugia su Varela! Anguissa? Lo darei alla Juve in uno scambio"
Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato le strategie di mercato del Napoli, esprimendo diversi dubbi sull'operato del direttore sportivo Giovanni Manna: "Alla Juventus non faceva il direttore sportivo. È stato vice direttore nell'anno di Giuntoli, durato sei mesi, e lavorava soprattutto con i giovani. Il Napoli non farà grandi movimenti a gennaio. Ci sono pochi calciatori che possono garantire incassi importanti e quelli acquistati per 200 milioni lo scorso anno oggi non valgono quelle cifre". Poi una battuta su Tati: "So che è infortunato, non vorrei che Manna facesse il mercato all'ospedale".
Sabatini: "Anguissa per Gatti, proverei anche Cambiaso. Manna dice una bugia su Varela"
Intervenuto a Siamo Tutti Allenatori su Radio Marte, Sabatini ha proposto uno scambio con la Juventus: "Anguissa, per esempio, potrebbe rientrare in uno scambio. Pare che piaccia a Spalletti e io immaginerei un'operazione con Gatti. Proverei a rilanciare anche Cambiaso, visto che trova poco spazio alla Juventus". Infine, su Varela e Lucca: "Manna dice una bugia quando sostiene che non ci siano stati contatti per Varela. Se il Monza prendesse in prestito uno tra Lucca e Giovane, l'affare potrebbe andare in porto. Lucca a Napoli non può più giocare per diversi motivi, anche per il suo carattere che è pittoresco".
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