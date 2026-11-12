Calciomercato Napoli, Impallomeni: “Anche se prendi Pelè è difficile recuperare tanti punti”

L'ex calciatore e giornalista analizza la situazione degli azzurri, fermi a 15 punti dopo 11 giornate, e ridimensiona le aspettative sul mercato di gennaio.

Il mercato di gennaio potrebbe non bastare al Napoli per cambiare il volto della propria stagione. A soffermarsi sulle prospettive degli azzurri è stato Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi giornalista, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Il Napoli, attualmente a quota 15 punti dopo 11 giornate di campionato, ha bisogno di invertire la rotta, ma secondo Impallomeni le difficoltà accumulate finora rendono complicata una rimonta significativa. Il giornalista ha inoltre sottolineato come Allegri abbia accettato l'incarico considerando comunque competitiva la rosa a disposizione.

Impallomeni: “Il mercato non basta per recuperare tanti punti”

Nel suo intervento, Impallomeni ha espresso scetticismo sulla possibilità che gli eventuali rinforzi invernali possano incidere in maniera decisiva sulla classifica. Un ragionamento che parte dal rendimento del Napoli e dalle distanze già accumulate rispetto alle squadre che occupano le prime posizioni: “Il Napoli ha 15 punti in classifica dopo 11 giornate, una media bassa. Allegri accetta il Napoli perché pensa, al netto di un non mercato, sia comunque forte. Oggi tutti a dire che il mercato va fatto. Io credo che c'è nello sport chi arriva primo e chi arriva indietro. Quindi che mercato deve fare? Anche se gli compri Pelé a questa squadra è difficile che recuperi per fare tanti punti”.