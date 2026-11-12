Bucchioni: “Allegri non andava preso! Napoli a fine ciclo e anche ADL. Segnali chiari…”

Il giornalista analizza la crisi degli azzurri e critica la scelta di affidare la panchina ad Allegri. Nel mirino anche De Laurentiis.

Il Napoli sta attraversando una fase di profonda difficoltà e, secondo Enzo Bucchioni, alla base della crisi ci sarebbe soprattutto la fine di un ciclo tecnico e motivazionale. Il giornalista, ospite di Maracanà, trasmissione radiofonica di Tuttomercatoweb.com, ha criticato la scelta di affidare la squadra a Massimiliano Allegri, ritenendo che il gruppo avesse bisogno di un cambiamento più profondo. Nel suo intervento ha chiamato in causa anche Antonio Conte e la gestione del mercato, sottolineando le difficoltà nel trovare soluzioni già a gennaio: “Siamo a fine ciclo, dovevi affrontare la situazione prima. È stato preso Allegri per rivitalizzare un gruppo, che però non ha fatto nulla. Sono giocatori che non possono essere più motivati, hanno già dato. E a questo punto che fai a gennaio? Ai nomi che ci sono non corrisponde la realtà. Conte aveva capito tutto, ci sono giocatori spremuti che non hanno più voglia. ADL deve decidere se puntellare la squadra, prendendo 2-3 punti, o fare altro”.

Bucchioni su De Laurentiis: “Anche lui è a fine ciclo, serve una ripartenza”

Nella seconda parte della sua analisi, Bucchioni ha allargato il discorso al futuro della società, individuando alcuni segnali di un possibile cambiamento anche ai vertici del club. Il giornalista ha ribadito le proprie perplessità sulla scelta di Allegri, soffermandosi sulle difficoltà di gestione di uno spogliatoio che considera diviso e ipotizzando nuovi scenari societari per De Laurentiis: “Ci sono dei segnali chiari di ADL, siamo a fine ciclo della squadra e anche suo. Ha capito che serve una ripartenza con tanti soldi. Come fai ad aggiustare la squadra ora, con una squadra divisa e un Allegri che viene da due esoneri? Un allenatore così non andava preso, è in confusione. De Laurentiis sta cercando o di vendere la società o qualche inserimento in società”.