Di Campli: “Non durerà molto con Allegri. Napoli, salva il salvabile e a giugno la rivoluzione”

Il procuratore analizza la crisi degli azzurri e indica la strada per ripartire: investimenti a gennaio per puntellare la rosa e una rifondazione a giugno

Il Napoli deve programmare una profonda ristrutturazione della rosa per lasciarsi alle spalle una stagione fin qui deludente. È questa l'analisi di Donato Di Campli, procuratore intervenuto durante Maracanà, trasmissione radiofonica di Tuttomercatoweb.com. Secondo l'agente, gli azzurri hanno bisogno di un ricambio generazionale, considerando l'età e le condizioni di una squadra che ritiene ormai arrivata a fine ciclo. Di Campli ha chiamato in causa anche il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna e la necessità di intervenire sul mercato già a gennaio, soprattutto in difesa: “Deve iniziare a programmare un ricambio generazionale. È una squadra vecchia e spremuta. La stagione è fallimentare e lo si poteva prevedere da inizio anno, prima dell'arrivo di Allegri. Manna deve rifondare la squadra nei punti fondamentali. Ci sono giocatori che hanno contratti onerosi e non si muoveranno da Napoli se non dopo aver trovato un'adeguata situazione. Ed è un problema per Manna. A gennaio ADL deve mettersi in testa che deve mettere denaro, puntellando i reparti dove sta soffrendo, vedi la difesa”.

Di Campli sui problemi dello spogliatoio: “La rifondazione deve partire da giugno”

Nel corso dell'intervento, il procuratore ha ribadito che il vero cambiamento dovrà essere programmato per la prossima estate. A suo giudizio, le difficoltà del Napoli non sono nate con Allegri, ma affondano le radici nella gestione precedente e in alcune tensioni interne al gruppo. Di Campli ha inoltre criticato l'assenza di una linea societaria chiara, ipotizzando che la permanenza dell'attuale allenatore possa non durare a lungo: “Credo che la rifondazione debba partire da giugno. Ora devi salvare il salvabile. Io dico che questo malessere non si accusa solo con Allegri ma già con Conte. Io non darei addosso ad Allegri, il problema è dentro la squadra. Non si capisce perché si beccano nello spogliatoio tra giocatori. Questo credo non sia giusto e non è rispettoso nei confronti dei tifosi. Poi ci si mette anche ADL, perché non dà una linea ben definita alle cose. Per me non durerà molto Allegri, perché non può continuare in questa situazione. Chi prende poi? Non so, Allegri non può accettare una situazione del genere”.