Calciomercato Napoli, Taveggia: "Il fatto che si sappia della rosa extra-large è un ostacolo..."

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Il dirigente sportivo Paolo Taveggia si sofferma sulla Nazionale, sul Napoli, sulla scelta Massimiliano Allegri e sul calciomercato.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Paolo Taveggia, dirigente sportivo: “Maldini direttore generale? Sono molto felice per Paolo e devo fare i complimenti a Malagò per la scelta. Paolo è uno che si prende le responsabilità, parte con un impegno e lo mantiene. Non ha mezze misure, è molto diretto schietto e se lo faranno lavorare bene, darà un impulso importante all’organizzazione di tutto il settore nazionale. La scelta del presidente è importante per Maldini perché lo sostiene ed ha un impulso iniziale molto importante.

Ct? Sono un amante del calcio, ma a distanza perché non faccio parte di alcuna organizzazione che può incidere. Ho un sogno, dopo aver visto il Brasile ed il viso triste di Ancelotti, mi piacerebbe che Ancelotti diventasse allenatore della Nazionale insieme a Maldini. Ho una stima profonda di tutti e due e credo che farebbero un ottimo lavoro. Ancelotti è perfetto nello spogliatoio, parlo di Carlo perché lo conosco lui, non conosco bene gli altri.

Una parte dei calciatori in esubero del Napoli credo sia già sistemati e lo sapremo a breve, non immagino che il Napoli negli ultimi minuti decida cosa fare. Sono certo che il club sta lavorando, ma va detto che non è semplice quando hai tanti giocatori importanti da sistemare. Il fatto che tutti sappiano che il Napoli deve vendere tanti calciatori non aiuta. Dovrà accontentarsi in alcuni casi.

Allegri? Lo avrei scelto perché ha dimostrato di essere un buon allenatore finché non si è trovato da solo davanti al baratro. Al Milan non hanno aiutato Allegri, dicono che c’era qualcuno di importante che gli ha messo il bastone tra le ruote ed è chiaro che questo non favorisce. Lui ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e sono certo che farà bene in una società in cui non si tiferà contro di lui”.