Calzona non ci sta: "L'estetica conta! Con Sarri non vincemmo, ma tutti ci ricordano"

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"Il calcio non può essere solo speculazione. Se vinci 1-0 con un contropiede dopo essersi arroccata in area per 90', torni a casa che ti sei divertito?"

Francesco Calzona, ex commissario tecnico della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Di seguito un estratto: "L'estetica non è fine a se stessa. Con Sarri non abbiamo vinto nulla, eppure tutti se lo ricordano. Il tifoso vuole il risultato, è vero, ma se la tua squadra ha vinto 1-0 con un contropiede dopo essersi arroccata in area per 90 minuti, torni a casa che ti sei divertito? No. Il calcio non può essere solo speculazione, io voglio avere la sensazione di poter vincere".

Il caso Fabregas e i giovani:

"In Italia si critica Fabregas dicendo che abbia speso 100 milioni sul mercato. Bene, quella squadra adesso ne vale 400. Io sono andato a vederlo due anni fa, sono stato a Como per cinque giorni. Avevo notato come giocava e mi sono detto: "C*zzo, lui può lasciarmi qualcosa". Lui viene attaccato anche quando dice la verità. Ce ne fossero dieci di Fabregas che ci fanno crescere. I giovani? Bisogna darsi una svegliata e dar loro la possibilità di giocare e sbagliare. Tutti, dai presidenti agli allenatori fino ai media. Il tema degli stranieri è una favola, un falso problema: ci sono in tutti i campionati. Il tema vero è prendere lo straniero tanto per, anche quando non aggiunge realmente valore. Semplicemente non bisogna avere paura di lanciare i ragazzi se sono validi. Dicono: "Il ragazzo non è pronto, il ragazzo non è pronto"... Oltre Yamal, quanti ragazzi pronti ci sono in giro?".