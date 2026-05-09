Calzona non ci sta: "L'estetica conta! Con Sarri non vincemmo, ma tutti ci ricordano"
Francesco Calzona, ex commissario tecnico della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Di seguito un estratto: "L'estetica non è fine a se stessa. Con Sarri non abbiamo vinto nulla, eppure tutti se lo ricordano. Il tifoso vuole il risultato, è vero, ma se la tua squadra ha vinto 1-0 con un contropiede dopo essersi arroccata in area per 90 minuti, torni a casa che ti sei divertito? No. Il calcio non può essere solo speculazione, io voglio avere la sensazione di poter vincere".
Il caso Fabregas e i giovani:
"In Italia si critica Fabregas dicendo che abbia speso 100 milioni sul mercato. Bene, quella squadra adesso ne vale 400. Io sono andato a vederlo due anni fa, sono stato a Como per cinque giorni. Avevo notato come giocava e mi sono detto: "C*zzo, lui può lasciarmi qualcosa". Lui viene attaccato anche quando dice la verità. Ce ne fossero dieci di Fabregas che ci fanno crescere. I giovani? Bisogna darsi una svegliata e dar loro la possibilità di giocare e sbagliare. Tutti, dai presidenti agli allenatori fino ai media. Il tema degli stranieri è una favola, un falso problema: ci sono in tutti i campionati. Il tema vero è prendere lo straniero tanto per, anche quando non aggiunge realmente valore. Semplicemente non bisogna avere paura di lanciare i ragazzi se sono validi. Dicono: "Il ragazzo non è pronto, il ragazzo non è pronto"... Oltre Yamal, quanti ragazzi pronti ci sono in giro?".
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