Simeone svela: "Mi cercò la Juve, insisteva! Ma volevo solo Napoli, accettai meno soldi"
Giovanni Simeone si è raccontato allo youtuber "Gianfranco". Nella lunga intervista, uno dei temi principali è stato l'esperienza al Napoli: non solo l'addio, ma anche l'arrivo con un importante retroscena svelato dal Cholito. Di seguito un estratto: "Io volevo andare al Napoli. Ero sul mercato, ero al Verona, potevo andare alla Juventus. La Juve mi voleva, mi offriva più soldi, mi chiamava, mi chiamava. E io dicevo: non voglio andare alla Juventus, non voglio.
Mi dicevano: 'Come non vuoi venire alla Juventus? È la squadra migliore d'Italia'. E io: no, non mi viene. Quando mi ha chiamato il Napoli, solo il Napoli. Per me era solo il Napoli. E immaginate, questo non lo sanno in molti: sono andato a guadagnare meno. Al Verona guadagnavo di più. Eppure ho accettato lo stesso. Avevo fatto 18 gol al Verona e volevo andare lo stesso, non mi importava. Il mio procuratore mi diceva che ero matto. 'Come fai ad andare al Napoli? Hai la Juventus, ti danno più soldi, è la Juventus'. No, no".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro