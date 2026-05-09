Simeone svela: "Mi cercò la Juve, insisteva! Ma volevo solo Napoli, accettai meno soldi"

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"Mi dicevano: 'Come non vuoi venire alla Juventus? È la squadra migliore d'Italia'. Per me era solo il Napoli: sono andato a guadagnare meno"

Giovanni Simeone si è raccontato allo youtuber "Gianfranco". Nella lunga intervista, uno dei temi principali è stato l'esperienza al Napoli: non solo l'addio, ma anche l'arrivo con un importante retroscena svelato dal Cholito. Di seguito un estratto: "Io volevo andare al Napoli. Ero sul mercato, ero al Verona, potevo andare alla Juventus. La Juve mi voleva, mi offriva più soldi, mi chiamava, mi chiamava. E io dicevo: non voglio andare alla Juventus, non voglio.

Mi dicevano: 'Come non vuoi venire alla Juventus? È la squadra migliore d'Italia'. E io: no, non mi viene. Quando mi ha chiamato il Napoli, solo il Napoli. Per me era solo il Napoli. E immaginate, questo non lo sanno in molti: sono andato a guadagnare meno. Al Verona guadagnavo di più. Eppure ho accettato lo stesso. Avevo fatto 18 gol al Verona e volevo andare lo stesso, non mi importava. Il mio procuratore mi diceva che ero matto. 'Come fai ad andare al Napoli? Hai la Juventus, ti danno più soldi, è la Juventus'. No, no".