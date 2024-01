Cannella sulle parole di Osimhen: "Se non è ben considerato come uomo nello spogliatoio..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente: "La rosa del Napoli va ancora ampliata, manca un difensore centrale. Dovesse arrivare Perez, Mazzarri avrebbe un organico completo. Poi ci sono tante questioni interne da sistemare, su tutte Zielinski. Sta nella professionalità del calciatore restare attaccato o meno a questa maglia. Altre offerte ci sono e lo sappiamo tutti, ma sono sicuro che farà di tutto per onorare il Napoli sino all'ultimo giorno di permanenza. Non è semplice, chiaro: le critiche della piazza sono sempre dietro l'angolo. Dendoncker? Quando i giocatori arrivano dalla Premier, di sicuro rappresentano una garanzia dal punto di vista fisico. Se a questo si aggiunge poi una buona qualità, sarà un rinforzo importante per il Napoli. Serve quantità al progetto Mazzarri. Il ragazzo ha fisico e personalità, darà una grande mano. Dare un voto al mercato del Napoli è difficile, perché ora si è aiutati dal senno del poi. Ai calciatori che sono arrivati in estate va dato ancora il tempo di adattarsi, dopo una stagione complicata con cambio di allenatore e altri fattori.

Parole Osimhen? Bisogna vedere come è considerato umanamente dai suoi compagni nello spogliatoio. Se c'è qualche pecca, queste dichiarazioni non aiutano. Di sicuro si deve valutare il rapporto che Osimhen ha con il resto della squadra. Le antagoniste Champions del Napoli sono squadre rivelazioni come Bologna e Fiorentina e non c'è paragone con la rosa degli azzurri. Tolto la Lazio e l'Atalanta, il Napoli non deve preoccuparsi troppo delle altre. Anche della Roma, che sta avendo più di qualche problema".