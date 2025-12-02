Capello e il nome a sorpresa: "Nel Napoli sarà lui protagonista"

L'ex allenatore Fabio Capello, oggi opinionista tv, ha parlato del duello Milan-Napoli, entrambe in vetta alla classifica, con la sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

In Champions i risultati del Napoli sono stati altalenanti...

"L'Europa resta un banco di prova. Mi sembra però che abbia trovato una strada che sta dando i suoi frutti anche in campo internazionale, nel tipo di gioco e per la quadratura che Conte ha dato alla squadra. Dopo una serie di esperimenti ha trovato equilibrio con un attaccante e due mezze punte veloci".

Fosse una corsa a due, quale il punto in più del Milan?

"La possibilità di lavorare e parlarsi durante la settimana, senza impegni extra. Un fattore pesante, che può valere per il Milan e il Como: attenzione perché Fabregas può dar fastidio li davanti, lo dissi a inizio stagione".

Il punto in più del Napoli?

"Un uomo, Lukaku. Si è già visto quanto può essere determinante nel nostro campionato".