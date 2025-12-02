Capello e il nome a sorpresa: "Nel Napoli sarà lui protagonista"
L'ex allenatore Fabio Capello, oggi opinionista tv, ha parlato del duello Milan-Napoli, entrambe in vetta alla classifica, con la sua intervista a La Gazzetta dello Sport.
In Champions i risultati del Napoli sono stati altalenanti...
"L'Europa resta un banco di prova. Mi sembra però che abbia trovato una strada che sta dando i suoi frutti anche in campo internazionale, nel tipo di gioco e per la quadratura che Conte ha dato alla squadra. Dopo una serie di esperimenti ha trovato equilibrio con un attaccante e due mezze punte veloci".
Fosse una corsa a due, quale il punto in più del Milan?
"La possibilità di lavorare e parlarsi durante la settimana, senza impegni extra. Un fattore pesante, che può valere per il Milan e il Como: attenzione perché Fabregas può dar fastidio li davanti, lo dissi a inizio stagione".
Il punto in più del Napoli?
"Un uomo, Lukaku. Si è già visto quanto può essere determinante nel nostro campionato".
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro