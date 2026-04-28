Capello elogia Luis Enrique: “Impressionante il lavoro fatto su Kvara! Rispetto al Napoli…”

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Nel pre-partita di PSG-Bayern Monaco, negli studi di Sky Sport si è aperto un dibattito su Luis Enrique e sul suo attuale status nel panorama calcistico

Nel pre-partita di PSG-Bayern Monaco, negli studi di Sky Sport si è aperto un dibattito su Luis Enrique e sul suo attuale status nel panorama calcistico mondiale: l’allenatore del Paris Saint-Germain può essere considerato il migliore in circolazione? A confrontarsi sono stati diversi opinionisti, con opinioni anche molto differenti tra loro.

Il dibattito tra Costacurta, Capello, Condò e Del Piero

Alessandro Costacurta non ha avuto dubbi: "Per me sì, lo è". Di parere più articolato Paolo Condò, che ha invece sottolineato il lavoro di altri tecnici: "Vedendo le rose delle varie squadre, devo dire che Simeone sta facendo qualcosa di veramente importante".

Fabio Capello ha espresso grande stima per Luis Enrique, evidenziandone anche la capacità gestionale: "A me Luis Enrique piace molto, ha una leadership assoluta: è riuscito a mandare via Mbappé. Ma la cosa che più mi impressiona è quanto ha saputo fare con Kvaratskhelia: al Napoli qualche scatto in avanti, ma poi si fermava. Ora corre sempre! In questo momento è il migliore".

Infine Alessandro Del Piero ha offerto una lettura più sfumata del tecnico spagnolo: "Non è poi così esibizionista come si dice. A me piace tanto perché va al sodo e, se deve parlare di temi caldi, ci mette la faccia. Se sia il migliore o no poco importa: di sicuro, per come interpreta il calcio, al Paris Saint-Germain si fidano ciecamente del loro allenatore. Delle quattro in Champions, è l’Arsenal quella che dà la sensazione di essersi un po’ perso, mentre le altre tre arrivano a pieno regime".