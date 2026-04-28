Caso Rocchi, Zazzaroni: “Massacrato dai social, non tornerà più nel mondo arbitrale”

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Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel corso di Numer 1 Podcast, è intervenuto sulla vicenda che ha coinvolto Gianluca Rocchi

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel corso di Numer 1 Podcast, è intervenuto sulla vicenda che ha coinvolto Gianluca Rocchi, ex arbitro e designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B dal 3 luglio 2021. Come noto, Rocchi è indagato dalla procura di Milano per frode sportiva: avrebbe scelto arbitri graditi all’Inter e influenzato alcune decisioni dalla sala VAR.

Le parole di Zazzaroni

Ecco quanto dichiarato da Zazzaroni: "Ho sentito Rocchi, lui è fuori dal mondo arbitrale. Questo è certo. Può darsi che sia colpevole e può darsi che non lo sia, ma attenzione, lui oggi non può uscire di casa, i figli sono in una crisi nerissima perché questa valanga di merda che gli hanno buttato addosso senza avere nessuna certezza di quello che è accaduto li sta mettendo a dura prova. Proviamo a immedesimarci un po' in questa situazione, questo è l'aspetto principale. Soprattutto con la gogna dei social, perché una volta con i giornali e basta riuscivi in qualche modo a mediare vicende come questa, oggi dopo 15 minuti che era uscita questa notizia, Instagram era pieno di infamate e di accuse da parte di gente comune e giornalisti che ne dicevano di ogni senza avere elementi, poi vediamo se è vero, ma chi lo ripaga se non è vero?? Chi mette a posto la situazione? Non può uscire di casa perché lo insultano".