Capua punge Conte: “Intervista fuori luogo, forse non lo vuole più nessuno”

Il dottor Pino Capua critica le parole di Antonio Conte soprattutto per i riferimenti a un possibile ritorno alla Juventus.

Le parole di Antonio Conte sul suo possibile ritorno alla Juventus continuano a far discutere. Dopo l’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, nella quale l’allenatore ha affrontato anche il tema di un eventuale ritorno in bianconero, è arrivata la critica del dottor Pino Capua. Intervenuto in diretta ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, ha esordito con una provocazione: “Ma non sarà che Conte non lo vuole più nessuno?”. Capua ha poi giudicato fuori luogo le dichiarazioni del tecnico, chiamando in causa anche la situazione attuale della Juventus e il lavoro di Luciano Spalletti.

Capua contro Conte: “Bisogna avere rispetto di chi lavora alla Juventus”

Il dottor Capua ha contestato soprattutto i riferimenti al possibile ritorno in bianconero, sottolineando la necessità di rispettare chi sta guidando attualmente la squadra: “Sperava nel Manchester e non l'hanno chiamato. L'intervista comunque l'ho vista fuori luogo o quantomeno scorretta nei confronti di Spalletti. Bisogna avere rispetto di chi sta lavorando in questo momento alla Juventus. In questa Juve e con questa dirigenza comunque è difficile che arrivi Conte, dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per vederlo tornare a fine stagione. L'allenatore ideale per la Juventus comunque è Simone Inzaghi e qui mi taccio...”.