Sabatini: “Allegri farà nomi precisi per il mercato. Vi dico chi serve al Napoli”

Sandro Sabatini commenta il progetto del centro sportivo di Qualiano, il rendimento di De Bruyne e le parole di Conte sulla Juventus.

Il nuovo centro sportivo di Qualiano rappresenta un passaggio importante per il futuro del Napoli. Ne è convinto Sandro Sabatini, giornalista intervenuto ai microfoni di Radio Marte, che ha commentato il progetto di Aurelio De Laurentiis sottolineandone il valore anche in ottica societaria: “Il nuovo centro sportivo di Qualiano è una grande notizia per il Napoli. In Serie A ci sono già tante società che stanno pensando agli stadi di proprietà, i centri sportivi li stanno modernizzando mentre il Napoli solo ora lo sta facendo. È vero che non si vince coi centri sportivi, altrimenti gli ultimi tre scudetti li avrebbe vinti la Fiorentina. Ci sono stati diversi calciatori che hanno firmato per il Napoli e dopo aver visto il centro sportivo dissero: ‘Mi aspettavo di meglio’. Se De Laurentiis fa il centro sportivo perché vuole aumentare il prezzo di cessione della società fa bene. Per me ci vogliono più di 10 milioni di euro per fare un centro sportivo come il Viola Park. Poi ci sono i costi di manutenzione importanti. Se De Laurentiis lo fa per migliorare il valore della SSC Napoli va bene lo stesso. Non capisco perché alcuni tifosi siano diffidenti”. Sabatini si è soffermato anche sul rendimento di Kevin De Bruyne, evidenziando un miglioramento rispetto alla passata stagione: “Il rendimento di De Bruyne va paragonato a quello dell’anno scorso. L’anno scorso giocava meno e peggio tra Napoli e Belgio. Quando vedo De Bruyne penso ad un calciatore fantastico, ma l’anno scorso non lo vedevo come quest’anno”. Infine, un commento sulle recenti dichiarazioni di Antonio Conte relative a un possibile ritorno alla Juventus: “Le parole di Conte sulla Juventus? Non mi sono piaciute per Spalletti le sue dichiarazioni. Dire che prima o poi il cerchio con la Juve si chiuderà non mi è sembrato così elegante con l’era Spalletti ancora in corso. Ci vuole rispetto tra colleghi, cosa che manca secondo me”.

Calciomercato Napoli, Sabatini indica Esposito: “Sarebbe un bell'acquisto”

Il tema centrale dell'intervento è stato però il mercato di gennaio, con Sabatini convinto che Massimiliano Allegri dovrà indicare alla società i profili necessari per rinforzare la rosa. Un'eventuale partenza di uno tra De Bruyne e Anguissa potrebbe infatti rendere necessario un intervento importante, con l'obiettivo di individuare sostituti all'altezza: “Il mercato di gennaio? È arrivato il momento che Allegri chieda qualcosa al Napoli. Si va verso un mercato che, se ci sarà la partenza di uno tra De Bruyne ed Anguissa, vedrà il Napoli protagonista perché serviranno sostituti all’altezza. Questo Napoli nasce quattro anni fa quando andarono via Insigne, Fabian, Koulibaly e Mertens. Arrivarono Kvaratskhelia, Kim ed altri. Per me Allegri farà dei nomi specifici a Manna sul mercato di gennaio. Il Napoli cercherà calciatori pronti, ma affamati, senza troppi scudetti sul petto. Serve gente che vedano Napoli come un trampolino e non come un traguardo”. Tra le possibili operazioni in attacco, il giornalista ha indicato anche un nome preciso, legato alle incertezze sul futuro di Lorenzo Lucca: “La permanenza di Lucca è in dubbio, ma credo al Napoli serva uno come Sebastiano Esposito. Il suo agente ha ottimi rapporti col Napoli, a 15 milioni lo prendi ed il Sassuolo farebbe una bella plusvalenza. Esposito può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, ha un ingaggio discreto e per me sarebbe un bell’acquisto”.