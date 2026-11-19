Adani: “Un'ingiustizia il mio addio a Sky! Rai? Ho rifiutato il triplo da Dazn”

L'ex difensore si racconta: dall'addio a Sky Sport alla scelta di restare in Rai nonostante un'offerta quasi tripla di DAZN, fino al rapporto con Cassano.

Lele Adani ripercorre le tappe più significative della sua carriera televisiva e professionale, soffermandosi anche su alcune scelte che hanno segnato il suo percorso. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l'attuale opinionista di Rai Sport è tornato sull'addio a Sky Sport nel 2021, definendolo un'ingiustizia, e ha raccontato i retroscena della sua permanenza in Rai, nonostante una proposta economicamente molto più vantaggiosa arrivata da Dazn. Nel corso dell'intervista spazio anche al legame con Antonio Cassano e alla conclusione dell'esperienza con la Bobo Tv, sulla quale Adani sembra non voler lasciare alcuno spiraglio per un possibile ritorno.

Adani tra Sky, Rai e DAZN: “Ho rifiutato un'offerta quasi tripla”

Ripercorrendo l'uscita da Sky Sport, Adani non ha nascosto l'amarezza per quanto accaduto: "Io ci sono stato male quando andai via da Sky nel 2021. Non era giusto, è stata un'ingiustizia, ho accettato da professionista. Non ho scelto io e l'ho accettato. Ora ringrazio quel percorso". Il primo contatto con la Rai arrivò subito dopo la semifinale degli Europei del 2021 tra Inghilterra e Danimarca, che rappresentò anche la sua ultima telecronaca per Sky: "Mentre scendevo le scale di Wembley, mi ha subito chiamato Giulio Delfino della Rai e mi ha chiesto di parlare. Gli ho detto che tornavo a casa e ne avremmo parlato". Adani ha poi svelato di aver rinunciato a un'offerta economicamente molto più alta pur di proseguire il proprio percorso professionale in Rai: "Due anni fa mi ha chiamato DAZN e mi avrebbe offerto un contratto forte, importante e lungo, più lungo di quello della Rai. Economicamente quasi triplo. Ringraziando DAZN, ho detto però che rimanevo in Rai per la famiglia creata. La Rai senza che lo chiedessi mi aveva affidato la telecronaca della Nazionale. Io faccio le cose per passione, sia professionale che umana".

L'ex difensore si è soffermato anche sul rapporto speciale con Antonio Cassano, sottolineando la profondità di un legame che va oltre le differenze caratteriali e di vedute: "Antonio c'è sempre, ma sente l'esigenza di essere coinvolto. Io gli dico sempre: 'Sei l'unica persona a cui concedo tutto'. Per la lealtà, la passione, la faccia che mi dimostra che è sempre quella. Anche in alcune gestioni che a volte sono totalmente assurde. Lui si butta nel fuoco per te anche se la pensa diversamente da te. Lui dice sempre che chi lo comprende di più di tutti siamo io e sua moglie Carolina. Io lo faccio col cuore, mi viene naturale". Infine, spazio alla Bobo Tv e alla rottura con Christian Vieri. Adani ha escluso categoricamente la possibilità di ricomporre il progetto: "Fino al momento della rottura comunque la ricordo e sono grato di averla vissuta. Sono quasi contento che si sia fermato. Meglio così. Ritorno? Dal mio punto di vista, credo che neanche se ne parlerà, è una cosa archiviata per sempre". Nessun rancore, invece, nei confronti di Vieri, al quale ha comunque augurato il meglio: "Auguro il meglio io, non si vive di rancore per com'è andata. Senza portare rancore, ma con la fermezza e la consapevolezza che non ci sarà più quel tempo".