De Paola non ha dubbi: “ADL è il miglior presidente del Napoli, ha superato Ferlaino!”

Paolo De Paola esalta la gestione di Aurelio De Laurentiis. Decisivi i due scudetti conquistati, la competenza e la solidità dei conti del club azzurro.

Paolo De Paola incorona Aurelio De Laurentiis e lo considera il miglior presidente della storia del Napoli, anche davanti a Corrado Ferlaino. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha espresso un giudizio netto sulla gestione del patron azzurro, sottolineando il valore dei risultati raggiunti negli ultimi anni: “Aurelio De Laurentiis è stato, per me, e lo ha conclamato in questi anni, il miglior presidente della storia del Napoli. Ha superato anche Ferlaino nonostante nella bacheca dei trofei manchi ancora qualcosa a livello internazionale”.

De Laurentiis meglio di Ferlaino: il segreto della gestione del Napoli

A sostegno della propria valutazione, De Paola ha evidenziato le difficoltà strutturali con cui il Napoli ha dovuto fare i conti, nonostante le quali è riuscito a conquistare due scudetti e a mantenere una gestione finanziaria solida: “Vincere due scudetti in questa epoca, con le difficoltà che può avere il Napoli senza uno stadio di proprietà e dei campi per le giovanili, è un’impresa che si basa esclusivamente su una catena corta di comando e sulla competenza. E’ una cosa che ha stabilito Aurelio De Laurentiis e con forza, soprattutto attraverso il suo fido Chiavelli. E’ questo il suo segreto. Ha tenuto, a differenza di Ferlaino, il Napoli sempre in alto e con i conti in ordine”.