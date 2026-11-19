Scontro Sabatini-Parlato su Allegri: “Ma quale fake news! Non ti permettere!"

Acceso confronto tra Sandro Sabatini e Manuel Parlato sul futuro di Kevin De Bruyne, sul momento del Napoli e sulle responsabilità tecniche.

Duro confronto tra Sandro Sabatini e Manuel Parlato ai microfoni di Radio Radio sul momento del Napoli e, in particolare, sul futuro di Kevin De Bruyne. Al centro della discussione la possibilità che il centrocampista belga possa lasciare gli azzurri già a gennaio davanti a un'offerta da 7-8 milioni di euro. Parlato non esclude questa eventualità e individua nelle questioni tattiche e personali alcune delle possibili ragioni di un addio: “Penso che sia un argomento di cui si possa parlare e sicuramente non lo escluderei. Da quello che abbiamo capito, De Bruyne vorrebbe cambiare aria per diverse motivazioni. La principale la conosciamo, ma ritengo che la questione sia legata innanzitutto a una questione tattica. De Bruyne non ha un carattere semplice e ha avuto anche degli scontri con Conte. Secondo me, la frase che lo ha infastidito maggiormente è stata quella di Allegri, quando gli ha detto che giocando in quella posizione gli avrebbe allungato la carriera. De Bruyne non ha accettato questa considerazione. È anche vero, però, che in questo momento è il giocatore più talentuoso e dotato di qualità della rosa del Napoli. Cederlo a gennaio sarebbe, secondo me, un autogol clamoroso”. Tra i fattori chiamati in causa anche la situazione familiare e il carattere del belga: “Ci sono poi le questioni familiari. L'intervista della moglie, rilasciata a settembre, è ormai anacronistica rispetto alla situazione attuale. Credo che abbia aggiunto qualcosa a ciò che già sapevamo: De Bruyne ha un carattere introverso, che probabilmente si adatta poco alla realtà napoletana, dove il rapporto con i tifosi è molto intenso. Basti pensare alla differenza con Dries Mertens: lui si è integrato, è diventato Ciro e torna a Napoli ogni volta che può”. Una ricostruzione contestata da Sabatini, che ha replicato: “La ricostruzione su De Bruyne è una fake news, quella che ha proposto Parlato. Si sostiene che volesse andare via da Napoli per colpa di Antonio Conte. Non è che De Bruyne avesse ragione, ma questo è un dato di fatto. C'è un'intervista che ha fatto molto rumore alla fine del campionato. Non avendo trovato una squadra e con il successivo cambio tecnico, ha deciso di restare. Adesso si è presentata un'altra squadra e, per motivi ambientali di varia natura, ma non tattici, De Bruyne ha dato mandato al suo agente di approfondire la situazione”. Sabatini ha quindi ricostruito i contatti di mercato: “Al primo approccio, quando l'agente si era presentato con una proposta addirittura a zero, il Napoli non si è neppure seduto al tavolo per discuterne. Successivamente, dall'ambiente del giocatore è arrivata una proposta da due milioni e anche in quel caso il club non ha aperto una trattativa. Di fronte a un'offerta che consenta al Napoli di recuperare quanto speso finora per il contratto di De Bruyne, la società potrebbe anche assecondare la volontà del calciatore”. Il giornalista ha poi precisato che Allegri non vorrebbe privarsi del centrocampista, sottolineando la disponibilità mostrata dal belga ad adattarsi a diversi ruoli. Il confronto si è ulteriormente acceso quando Parlato ha contestato a Sabatini l'utilizzo dell'espressione fake news: “Ma da quando si parla di fake news, non potrebbe essere la tua ricostruzione sulla questione familiare a essere una fake news?”. La replica: “Ascolta, non voglio fare questa manfrina. Tu dai le tue notizie, io do le mie”. Parlato ha insistito: “Non permetterti di dire che la mia è una fake news e che la tua ricostruzione sulla questione familiare sia una notizia. Non ti permettere di utilizzare questo termine. La tua è una fake news sulla questione familiare, non è una notizia. La prima questione che riguarda De Bruyne e il Napoli è la sua collocazione tattica”. Sabatini ha ribattuto: “Io sto parlando di interviste uscite e non di ricostruzioni abbastanza fantasiose”. Infine, Parlato ha ricordato: “È di settembre l'intervista della moglie. Utilizza i termini adatti”.

Napoli, Sabatini e Parlato discutono anche della crisi: le responsabilità di Conte e il mercato

Il dibattito si è poi spostato sul rendimento del Napoli e sulle possibilità di recuperare terreno in campionato. Parlato ha evidenziato la distanza tra le aspettative di inizio stagione e l'attuale situazione di classifica: “La verità è che tutti, a inizio stagione, abbiamo detto che il Napoli, con la stessa rosa e lo stesso allenatore, fosse una squadra competitiva. Oggi, guardando la classifica, emerge una situazione completamente diversa: il Napoli deve fare un miracolo per qualificarsi alla Champions League. Deve vincere praticamente tutte le partite e sperare che le squadre davanti perdano punti. Questa è la realtà. Abbiamo detto tutti che il Napoli, a inizio stagione, fosse l'anti-Inter. Non l'ho sostenuto soltanto io: lo ha detto anche l'allenatore, che ha avallato il mercato. Non sono stato io a giudicare competitiva questa rosa: lo hanno fatto l'allenatore e il direttore sportivo”. Sabatini ha proposto una lettura diversa, soffermandosi anche sul rendimento dei singoli: “Su quanto il Napoli abbia fatto finora in campionato c'è poco da discutere. Naturalmente, gli stessi numeri possono essere interpretati in maniera diversa, a seconda dei punti di vista. È indiscutibile, per esempio, che Højlund abbia segnato molto di più con la nazionale rispetto a quanto fatto con il Napoli. Non possiamo però prendere in considerazione soltanto gli episodi favorevoli o sfavorevoli, come i salvataggi sulla linea di Juan Jesus o quelli di altri difensori. Sono situazioni di gioco che possono capitare tanto nel Napoli quanto nella Danimarca. Bisogna fare attenzione, però, ad applicare questo ragionamento a tutti i giocatori, senza distinzioni e senza pregiudizi. Altrimenti, seguendo la stessa logica, bisognerebbe mettere sotto accusa anche Chivu, visto che Pio Esposito segna molto di più con la Nazionale che con l'Inter. Eppure nessuno mette in discussione il suo lavoro”. Parlato ha invece insistito sulle responsabilità tecniche e sulle difficoltà legate ai numerosi infortuni: “Basta guardare la classifica dell'Inter e quella del Napoli. La rosa del Napoli è forte e non può trovarsi in quella posizione di classifica. De Laurentiis, l'anno scorso, disse che questa squadra, senza infortuni, avrebbe potuto vincere lo scudetto. Quest'anno è vero che le altre squadre si sono rinforzate e siamo tutti d'accordo, ma il Napoli è stato anche sfortunato per i numerosi infortuni. Questo, però, non impedisce di analizzare ciò che non funziona in alcuni meccanismi difensivi e nelle scelte tattiche, come quella di schierare De Bruyne da centrocampista centrale”. Sabatini ha richiamato anche le dichiarazioni di De Laurentiis e il confronto con Conte: “Nella conferenza stampa di fine stagione De Laurentiis disse che, senza infortuni, questa squadra avrebbe potuto vincere lo scudetto. Conte, che era al suo fianco, non fu d'accordo. Tanto di cappello per le due annate straordinarie che ha fatto, ma il Napoli oggi sta mettendo sul mercato alcuni giocatori”. Da qui la nuova replica di Parlato: “E allora bisogna chiedersi chi abbia avallato questa rosa a fine mercato, definendola competitiva”. In chiusura, Sabatini ha analizzato gli investimenti e le prospettive degli azzurri: “Anche in considerazione del rendimento della scorsa stagione, alcuni giocatori come Lucca, Beukema e Lang non avevano mercato tra giugno, luglio e agosto. Questo non significa che la squadra sia scarsa al punto da meritare il decimo posto. Secondo me, può comunque lottare per un piazzamento in Champions League. Resta però un dato di fatto: il Napoli l'anno scorso ha speso 200 milioni di euro e in estate si è ritrovato senza un giocatore di valore, mentre quest'anno sul mercato ha investito pochissimo, soltanto gli spiccioli per Favasuli”.