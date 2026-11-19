Fedele: “Il Napoli con ADL non ha futuro! Centro sportivo a Qualiano è perché sta per cedere”

Enrico Fedele attacca la gestione di De Laurentiis e interpreta il progetto del nuovo centro sportivo come un possibile segnale di una futura cessione.

Il progetto del nuovo centro sportivo a Qualiano, il futuro societario del Napoli e le strategie di De Laurentiis finiscono nel mirino di Enrico Fedele. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex dirigente sportivo ha espresso forti critiche nei confronti del presidente azzurro, arrivando a ipotizzare che l'acquisizione dei terreni possa essere un segnale di un'imminente cessione del club: “Cinque anni fa partecipai ad un convegno all’Università gestito dal Pro. Trombetti ed intervenne anche De Laurentiis al quale chiesi come mai non avesse ancora fatto un centro sportivo anzichè comprare un giocatore. Le giovanili si sono divise per anni tra diversi campi, a dimostrazione che De Laurentiis non ha mai creduto nel settore giovanile. Quando il Napoli si allenava a Soccavo arrivarono tantissimi risultati sportivi più la valorizzazione di diversi calciatori. De Laurentiis, con l’acquisizione dei terreni a Qualiano, dimostra che sta per cedere il Napoli. Sono convinto che il Napoli, con De Laurentiis, non ha più futuro. La politica del Napoli si è sempre basata sulle plusvalenze, ma oggi il Napoli con chi le fa queste plusvalenze. Se ci fosse stato il reale interesse di continuare De Laurentiis avrebbe stretto l’accordo col Comune per la concessione del Maradona”.

Centro sportivo Napoli a Qualiano, Fedele sui tempi: “Ci vorranno almeno tre anni”

L'ex dirigente ha affrontato anche il tema delle tempistiche necessarie per completare il nuovo centro sportivo, mettendo in dubbio la possibilità di rispettare una tabella di marcia di quattordici mesi. Fedele ritiene infatti che serviranno almeno tre anni e ha nuovamente sottolineato l'importanza di investire nella crescita dei giovani, evidenziando i costi e i benefici di un settore giovanile strutturato. Come esempio ha citato l'Atalanta, da tempo attenta alla valorizzazione dei talenti, tornando infine sulla dispersione dei calciatori campani, spesso costretti a lasciare la propria terra fin da giovanissimi: “In quattordici mesi è impossibile realizzarlo, ci vorranno almeno tre anni. De Laurentiis sa che fare il settore giovanile costa. Se il settore giovanile lo fai bene arrivano i risultati. Ci sono società che puntano molto sui giovani come l’Atalanta soprattutto. Pensate quanti calciatori campani sono andati via dalla Campania da giovanissimi”.