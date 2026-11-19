Auriemma: “Il Napoli deve ripartire da zero! 403mln spesi con Conte e non ti resta niente”

Il giornalista analizza il momento difficile degli azzurri, fermi al decimo posto in classifica, e critica le scelte compiute negli ultimi anni

Il momento complicato del Napoli finisce nel mirino di Raffaele Auriemma. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso un giudizio molto duro sulla situazione degli azzurri, attualmente decimi in classifica con 15 punti conquistati nelle prime 11 giornate di campionato. Secondo Auriemma, le difficoltà della squadra sono il risultato di scelte costruite negli ultimi anni e di una struttura che oggi non sembra più in grado di garantire risultati: “Il Napoli si è fatto crollare tutto addosso, mantenendo questa ossatura di squadra voluta da Antonio Conte. 403 milioni spesi in due anni e non ti resta niente. Tutti calciatori sopravvalutati”.

Auriemma: “Il Napoli oggi deve ricostruire da zero”

Nella sua analisi, il giornalista ha chiamato in causa anche il lavoro degli ultimi due allenatori, riconoscendo i risultati ottenuti ma sottolineando come il club si trovi ora nella necessità di avviare un nuovo ciclo. Una situazione che, a suo giudizio, impone una riflessione profonda sulla costruzione della rosa e sulle prospettive future della squadra: “Gli ultimi due allenatori del Napoli hanno portato gioie ma anche una circostanza rispetto alla quale il Napoli oggi deve ricostruire da zero”.