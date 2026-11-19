ADL miglior presidente del Napoli? Criscitiello: “Sì, ma Ferlaino ha regalato l’eternità…”

Michele Criscitiello riconosce ad ADL il merito dei 2 scudetti e della gestione societaria, ma sottolinea il valore unico di Maradona portato da Ferlaino.

Michele Criscitiello riconosce i meriti di Aurelio De Laurentiis, ma individua in Corrado Ferlaino il presidente che ha regalato al Napoli qualcosa di impossibile da replicare: l’eternità legata a Diego Armando Maradona. Il giornalista e direttore di Sportitalia, intervenuto ai microfoni dell’emittente, ha espresso il proprio giudizio sul confronto tra i due patron, sottolineando i risultati raggiunti dall’attuale presidente azzurro, tra i due scudetti conquistati e una gestione economica sempre attenta ai bilanci.

Criscitiello: “Ferlaino ha regalato l’eternità al Napoli con Maradona”

“È vero che De Laurentiis ha regalato due scudetti al Napoli, ha sempre mantenuto i bilanci in regola e altre cose. Però Ferlaino ha regalato l'eternità al Napoli perché ha portato Maradona, un calciatore che Napoli si poteva solo sognare che poi ha fatto la storia dell'intero mondo del calcio. Non solo di Napoli e della Serie A. Il discorso è molto semplice: De Laurentiis meglio di Ferlaino? Sì, perché ha fatto un miracolo, ma non potrai mai regalare un calciatore come Maradona che è l'eternità. Un'eternità che non solo De Laurentiis, ma nessun presidente si potrà permettere di regalare nella storia del calcio". Così Criscitiello ha sintetizzato la propria posizione: De Laurentiis ha compiuto un’impresa riportando il Napoli ai vertici, ma il legame tra Ferlaino e Maradona appartiene a una dimensione unica nella storia del club e del calcio mondiale.