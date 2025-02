Capuano critica Conte: “Da un mese si lamenta di tutto e squadra ha assorbito negatività”

Il giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano, parla a Sportitalia e commenta il periodo negativo che sta vivendo il Napoli, reduce da tre pari e un ko nelle ultime quattro: "Trovo fuori contesto l'atteggiamento di Conte che si lamenta ormai da un mese. Ha detto che al Napoli è mancata la fame, una cosa sorprendente. Mi chiedo chi possa non aver fame in una situazione del genere? Secondo me in buona parte è anche colpa sua.

Dopo il mercato Conte ha detto che l'ambiente non è compatto, non è cambiato, ha parlato di fuoco amico, ha detto che gli piacerebbe allenare squadre più forti che partono già in alto, ha fatto capire che il mercato non gli piaceva, ha parlato di centro sportivo, non ha confermato la permanenza per l'anno prossimo. In sintesi, Conte ha ricostruito il Napoli perché a luglio si è presentato come il condottiero. Ma nell'ultimo mese il condottiero è sparito e il Napoli ha perso la sua anima".