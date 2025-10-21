Caputi: "Napoli monocorde, nulla di brillante tranne qualche singolo"

Massimo Caputi ha espresso le proprie opinioni a Maracanà, in onda su TMW Radio. Ha parlato anche delle ambizioni del Napoli.

Quanto ti sta convincendo questa Inter?

"lo stasera innanzitutto farei giocare Esposito e Bonny. Il francese poi si sposa bene anche con Lautaro per le movenze che ha. La grossa differenza con l'Inter dell'anno scorso sta proprio nel rendimento degli attaccanti subentranti. Ad ogni modo contro la Roma la squadra ha giocato un primo tempo di personalità e un secondo di quantità. Vedo una trasformazione efficace da parte di Chivu, perché ora si vede più verticalità. Questa Inter ha aggiunto nuove certezze e credo che crescerà sempre di più, perché anche a centrocampo ci sono pedine che possono fare bene, come ad esempio Sucic".

Cosa ti aspetti stasera dal Napoli nella trasferta contro il PSV Eindhoven?

"Al momento il Napoli è una squadra monocorde, che non ha nulla di brillante a parte qualche individualità. Solo a Firenze per trentacinque minuti si è visto un atteggiamento aggressivo, con una squadra corta. Penso che la Champions abbia un peso nella testa dei giocatori, che rispetto all'anno scorso devono pensare al doppio impegno. Ovviamente c'è da tenere in considerazione anche una serie di infortuni dal punto di vista muscolare".