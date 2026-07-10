Caressa: "Con Allegri devi fare salto di qualità pure in Europa. ADL sa benissimo una cosa"

vedi letture

Caressa: il Napoli deve crescere in Champions, fiducia anche nel futuro della Nazionale.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa: "Sarebbe bello, prima o poi, raccontarne un’altra di avventure dell’Italia al Mondiale. Io sono fiducioso per il futuro. Credo che la Nazionale abbia toccato il fondo e adesso possa solo risalire. E, vedendo le squadre in campo, penso che l’Italia non avrebbe affatto sfigurato.

Maldini DT dell'Italia? Sarebbe una bella soluzione, ma credo che Paolo accetterebbe solo se avesse un ruolo realmente operativo, con la possibilità concreta di incidere sulle scelte. Se si lavora tutti insieme, qualcosa può davvero cambiare.

Il Napoli? È arrivato il momento di fare un salto di qualità anche in Europa, ed è un obiettivo importante sia per Allegri sia per la società. La Champions oggi è una vetrina mondiale e il presidente lo sa benissimo".