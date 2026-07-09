Incocciati: "Hojlund con Allegri può segnare oltre 20 gol! Lukaku? Alternativa di lusso"

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Incocciati: Højlund può superare 20 gol con Allegri, Lukaku resta una risorsa preziosa.

Beppe Incocciati, ex attaccante azzurro, ha parlato del Napoli di Allegri al Corriere dello Sport: "Hojlund con Allegri potrebbe esaltarsi ancora di più? Io credo di sì. È un attaccante affidabile sotto porta e ha caratteristiche che gli permettono di giocare sia da riferimento unico sia in coppia o in un tridente. È un centravanti moderno, capace di adattarsi a qualsiasi sistema come dimostrato con Conte.

Può diventare un bomber da oltre venti reti? Assolutamente sì. Ha tutte le qualità per riuscirci. Ma non può essere lasciato solo. In una grande squadra anche gli esterni devono contribuire in maniera importante alla fase realizzativa. Nell'ultima stagione gli esterni hanno prodotto un buon calcio, ma hanno inciso poco sotto porta. Il Napoli ha trovato gol pesanti da Højlund e anche da McTominay nei momenti decisivi, però nelle grandi squadre tutti gli uomini offensivi devono arrivare in doppia cifra. Altrimenti diventa tutto più complicato.

Lukaku può essere ancora utile in Serie A? Anche Lukaku deve inevitabilmente fare i conti con la carta d'identità. Al Mondiale sta però facendo bene e può ancora essere una risorsa importante. Ma oggi lo vedo più come un'alternativa di lusso che come un titolare sul quale costruire un'intera stagione tra campionato e Champions League".