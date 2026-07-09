Gila-Milan, Marchegiani: "Da solo può dare un'impronta a tutta la difesa"
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Marchegiani esalta Gila: il nuovo difensore del Milan può fare la differenza in difesa.
Mario Gila è pronto a iniziare la sua avventura con il Milan e arrivano già i primi giudizi positivi sull'operazione conclusa dai rossoneri. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha elogiato il difensore spagnolo, definendolo un rinforzo di assoluto livello per la squadra milanese.
"Un grande acquisto per il Milan, era il momento giusto per prenderlo perché ha maturato quell'esperienza giusta per permettergli di giocare a questi livelli. Si tratta di un giocatore veloce, un giocatore aggressivo, mi piace molto. Può dare da solo un'impronta al reparto arretrato del Milan per le qualità che ha".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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