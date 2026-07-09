Milan, le prime parole di Mario Gila: "Felice, pronto per tutte le sfide"

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Gila arriva al Milan: prime parole, visite mediche e cifre dell'accordo con la Lazio.

Mario Gila è sbarcato a Milano ed è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura con il Milan. Il difensore spagnolo, seguito nelle scorse settimane anche dal Napoli, è atterrato all'aeroporto di Linate, dove è stato accolto da alcuni tifosi rossoneri, concedendosi ai primi autografi e alle foto di rito. Domani il centrale sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club milanese e attendere l'annuncio ufficiale. Ai cronisti presenti ha espresso tutta la propria soddisfazione per il trasferimento: "Molto felice di essere qua, pronto per tutte le sfide che ci saranno. Un saluto ai tifosi".

Le cifre dell'operazione

Il Milan verserà alla Lazio 25 milioni di euro di parte fissa, ai quali potranno aggiungersi altri 5 milioni di bonus. Come previsto dagli accordi stipulati al momento del trasferimento del difensore nella Capitale, il 50% dell'incasso sarà riconosciuto al Real Madrid. Per Gila è invece pronto un contratto quinquennale, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione, destinato a crescere nel corso degli anni.