Sabatini: "McTominay chiede 10mln all'anno? Portasse un’offerta da 100mln…”

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Sabatini frena sulla Juve: Lobotka e Anguissa insieme no, dubbi sul rinnovo di McTominay.

Il giornalista Sandro Sabatin è intervenuto nel corso di 'Siamo Tutti Allenatori' su Radio Marte: “Lobotka ed Anguissa alla Juventus? Uno lo cederei, entrambi no. La Juventus va considerata un’antagonista del Napoli per lo scudetto e dare due titolari ad una concorrente non sarebbe corretto. Poi andrebbero sostituiti bene e farlo per entrambi non sarebbe facile. Se prendi Rabiot al posto di Anguissa e Fagioli al posto di Lobotka allora andrebbe bene.

Fagioli? So che Allegri stravedeva per Fagioli che sarà tra i convocati della prossima nazionale, piace anche in Europa. Oggi Fagioli viene valutato più di Lobotka anche per una questione d’età. Per me l’affare l’ha fatto l’Atalanta prendendo Gaetano a 12 milioni. Lobotka dev’essere sostituito da un grande regista, Gilmour non basta”.

McTominay ed il rinnovo col Napoli

“Rinnovo di McTominay a 10 mln? Mi sembra esagerato, è chiaro che McTominay vede che Tonali prende 10 mln al Tottenham e chiede lo stesso stipendio di Tonali. Il Napoli deve prendere in considerazione la sua cessione anche sfruttando quest’ultima annata, vanno valutate eventuali richieste perchè 10 mln l’anno in Serie A non può darteli nessuno. Se McTominay chiede 10 mln allora portasse un’offerta da 100 mln”.