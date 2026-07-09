Fabbroni: "Zeballos profilo giusto per il Napoli, ma serve accelerare sul mercato"
Fabbroni promuove Zeballos e invita il Napoli ad accelerare sul mercato estivo.
A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "20 anni fa ero a Berlino, il cielo resta azzurro meteorologicamente, ma è quasi nero sotto il profilo calcistico.
Zeballos dentro per Lang? Gli argentini da queste parti fioriscono bene, ce n'è bisogno di giocatori come Zeballos. Non mi fermerei a questo. Metto nel pacchetto un po' di inesperienza. In questo momento la società deve dire esattamente quello che sta dicendo. Il mercato di quest'estate, per la velocità di comunicazioni, non va bene per il Napoli. Perché è un mercato che viene impostato su ritmi diversi, per lentezza burocratica e altri fattori economici. Guardate la Fiorentina con Atta. Complimenti per il colpo".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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