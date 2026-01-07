Caressa esalta Conte: "In campionato e sul lungo periodo è quasi imbattibile"

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, sul suo canale Youtube ha elogiato il lavoro di Conte e i risultati che il Napoli sta raggiungendo in questa fase di stagione: "C'era un punto debole che a Sky stavamo evidenziando, ovvero il Napoli non riusciva ad allargare la fascia dei marcatori e invece, guarda caso, Conte ha fatto migliorare la squadra anche in quello. Nutro grande ammirazione per Antonio, per me è straordinario e quasi imbattibile sul lungo periodo. Con lavoro e idee modifica l'assetto delle squadre. Non è una cosa semplice.

Il Napoli ha cambiato il suo modo di giocare e dagli infortuni è riuscito a trarre degli spunti per migliorarsi. Questo è un grande insegnamento nella vita. Le difficoltà, se prese nel verso giusto, sono stimoli per fare cose diverse. Il Napoli era fisica, un po' pesante, giocava in un certo modo. Ora, invece, è leggera, agile e molto più offensiva, con Neres e Politano che giocano dalla stessa parte. Non è facile. Vuol dire rivoluzionare un po' le cose e far credere ai giocatori che si possono fare cose diverse. Vuol dire anche allargare la rosa, oggi Elmas è un titolare. Ora il vero salto di qualità è l'Europa, bisogna arrivare assolutamente ai playoff di Champions. Ma questo Napoli mi entusiasma".

