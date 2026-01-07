Caressa esalta un azzurro: "Sembrava perduto e ormai finito"

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, sul suo canale Youtube ha elogiato il lavoro di Conte e i risultati che il Napoli sta raggiungendo in questa fase di stagione: "Conte merita il massimo del rispetto come allenatore e non solo. Qualcuno dirà che si lamenta sempre, ma fa parte del carattere e della sua comunicazione. Ma le cose vanno dette. Un uomo che cambia se stesso, che non si ferma alle sue convinzioni, che si modifica in base all'ambiente in cui si trova e lavora, che risponde alle difficoltà con delle alternative pensate e applicate con il lavoro, con il controllo dei mezzi a disposizione, è un vincente, un fuoriclasse.

E per me Conte in panchina è senza ombra di dubbio un fuoriclasse. Juan Jesus sembrava perduto quando è andato via dalla Roma, sembrava ormai finito, l'osso per il brodo, non era una bella espressione, era negativa e io voglio usarla perché, invece, JJ da anni gioca anche 10-15 partite a campionato da titolare con grande regolarità e quindi questo vuol dire che anche la preparazione atletica permette ai giocatori di esprimersi al massimo".