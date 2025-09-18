Caressa: "Il Napoli può fare quello che vuole e l'ha dimostrato! Conte è straordinario"

Sul suo canale Youtube il giornalista Fabio Caressa ha commentato l'attesa per la sfida di questa sera all'Etihad e ha parlato anche della partita di sabato al Franchi: "Con Beukema mi sembra che il Napoli abbia trovato un giocatore che mette insieme applicazione e grande forza fisica e quindi la squadra è migliorata in un punto fondamentale perché ora ha dei cambi all'altezza. La prima mezz'ora del Napoli a Firenze mi ha impressionato. E' una squadra che può fare quello che vuole.

Conte è un allenatore straordinario perché anche quest'anno cambia e vuole una squadra più adattabile alla situazione e all'avversario. La Fiorentina ha stravinto i duelli e per gli avversari era impossibile opporsi. Hojlund viene da anni difficili, ma se viene sfruttato al meglio mette insieme la fisicità di Lukaku con alcune caratteristiche di Osimhen. Non è i due insieme, ma ha caratteristiche di entrambi. Ha gamba e forza fisica che in Italia fanno veramente tantissimo la differenza".