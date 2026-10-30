Juve-Napoli, Mauro: "Rischia di essere una tragedia sportiva! Spalletti e Allegri in grande difficoltà”

Massimo Mauro analizza la crisi della Juventus, difende Spalletti e avverte sui rischi di Juve-Napoli.

L'ex calciatore di Napoli e Juventus Massimo Mauro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il difficile momento delle due squadre in vista dello scontro diretto di domenica. Particolarmente duro il giudizio sulla formazione bianconera, accusata di aver smarrito il senso di appartenenza e di mostrare evidenti limiti caratteriali. “Alla Juventus manca completamente il senso di appartenenza. Intanto lo spogliatoio è una torre di Babele che mi ricorda le critiche che si facevano sull'Inter di Moratti. Poi c'è un gruppo di giocatori che in campo, quando la palla ce l'ha il compagno, si nasconde. Contro il Genoa ho visto solo un calciatore che una volta si è assunto la responsabilità di rischiare: Kolo Muani, quando ha dribblato due avversari e ha messo il pallone in mezzo. Il resto è stata una cosa imbarazzante”.

Mauro ha poi affrontato il tema delle responsabilità di Luciano Spalletti, difendendo il lavoro dell'allenatore e sottolineando il peso delle assenze nella rosa bianconera. “Ho sempre detto e lo ripeto: quando si vince l'allenatore ha il 30% di merito, quando si perde il 30% di demerito. Il resto è dei calciatori. Spalletti è uno che sa stare in situazioni difficili e con lui, in pochissimo tempo, ho visto giocare la Juve in maniera stupefacente. Adesso, invece, sembra la Juve di Tudor, con tutto il rispetto per il croato: una squadra involuta, senza capo né coda. Fossi in Luciano, però, io parlerei tanto delle assenze di Yildiz, Thuram e Locatelli. Lui è un grande a non farlo, ma se qualcuno comincia a rompergli le scatole, allora sarebbe giusto ricordare che mancano tre giocatori importantissimi”.

Mauro: “Se la Juventus non vince col Napoli, la situazione diventa drammatica”

L'ex centrocampista ha quindi rivolto l'attenzione alla sfida di domenica contro il Napoli di Massimiliano Allegri, evidenziando quanto il risultato possa incidere sul futuro immediato dei bianconeri. “Per la Juve rischia di essere sportivamente una tragedia, perché se pareggia o perde la situazione diventa davvero drammatica. Ma anche il Napoli non è che se la passi meglio: fino a mercoledì sera aveva tre punti in meno dei bianconeri. Certamente, non è lo Juve-Napoli che ricordo io...”.

Mauro su Allegri e Spalletti: “Due grandi allenatori in grandi difficoltà”

Infine, alla domanda su chi stia attraversando il momento più complicato tra Spalletti e Allegri, Mauro ha evitato di individuare un allenatore maggiormente in difficoltà, sottolineando come entrambi siano alle prese con una situazione delicata. “Nessuno dei due, hanno gli stessi punti. Sono due grandi allenatori in grandi difficoltà. D'altronde, i grandi di solito fanno le cose grandi. Nel bene e nel male...”.