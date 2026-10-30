Maradona Jr: “Devo ringraziare Ferlaino due volte, senza di lui non sarei qui”

Diego Maradona Junior ringrazia Corrado Ferlaino per aver portato suo padre in azzurro.

Nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona, suo figlio Diego Armando Maradona Junior è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di "Radio Goal", rivolgendo un ringraziamento speciale all'ex presidente azzurro Corrado Ferlaino. Un riconoscimento che va oltre il calcio e riguarda anche la sua storia personale, profondamente legata all'arrivo del Pibe de Oro a Napoli. “Da tifoso del Napoli ringrazio il presidente per aver portato papà qui, ma io lo devo ringraziare due volte. Se non fosse stato per lui, io non ci sarei stato qui”.

Ferlaino risponde a Maradona Junior: “Meglio napoletano che altro”

Le parole di Maradona Junior hanno dato vita a un momento particolarmente significativo della trasmissione, ricordando quanto la scelta di Ferlaino di portare Diego a Napoli abbia inciso non soltanto sulla storia sportiva della città, ma anche sulla vita della famiglia Maradona. L'ex presidente azzurro ha accolto il ringraziamento con una battuta affettuosa, rispondendo: “Meglio napoletano che altro”.