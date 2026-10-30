Juve-Napoli, Sabatini: “Nella squadra dei sogni di Allegri c'è KDB regista! Bianconeri pieni di paura"

Sandro Sabatini a Radio Marte analizza Juventus-Napoli, esalta il centrocampo azzurro e parla delle difficoltà di Spalletti.

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto nel corso di "Siamo Tutti Allenatori", trasmissione in onda su Radio Marte, ha analizzato la sfida tra Juventus e Napoli, soffermandosi sul momento delle due squadre e sulle scelte tattiche di Massimiliano Allegri. Secondo Sabatini, gli azzurri arrivano allo scontro diretto in una situazione favorevole, soprattutto alla luce delle difficoltà mostrate dalla formazione di Luciano Spalletti. “Conte guarderà Juventus-Napoli, c'è il destino di tre allenatori in 90 minuti. In casa Juventus c'è molta tensione, va due notti in ritiro. La figura di Allegri è abbastanza centrale nella storia della Juventus. Fateci caso, il calcio italiano gira intorno a Gasperini, Allegri, Conte e Spalletti da almeno quindici anni e oggi sono ancora loro i migliori. Monza-Napoli? Vedevo Monza-Napoli sul telefonino e Genoa-Juventus sul televisore. La gara della Juventus è stata incredibile, squadra piena di paura, ognuno andava per conto proprio. Per il Napoli è un buon momento per affrontare la Juventus, se lo Stadium inizia a borbottare o fischiare allora diventa dura per i bianconeri”.

Sabatini: “De Bruyne regista con Anguissa e McTominay è il centrocampo dei sogni di Allegri”

Il giornalista ha poi approfondito il tema del centrocampo azzurro, soffermandosi sul dualismo tra Stanislav Lobotka e Kevin De Bruyne. Pur riconoscendo il valore dello slovacco, Sabatini ritiene che Allegri preferisca una mediana con il belga in cabina di regia, affiancato da Anguissa e McTominay. “Di Lorenzo? Dopo la battuta di Bruscolotti sta facendo grandi partite. L'infortunio di Lobotka? Lo slovacco resta un giocatore valido, Allegri lo avrebbe anche utilizzato in maniera costante, ma nella squadra dei sogni di Allegri c'è De Bruyne regista con Anguissa e McTominay. Per me questo trio di centrocampo è di livello internazionale. Allegri era una mezzala di fantasia da calciatore e quindi preferisce De Bruyne regista. Allegri racconta sempre ai suoi giocatori che lui a fine carriera divenne un regista, un po' come sta accadendo con De Bruyne. Allegri, da giocatore, nel Pescara e nel Perugia, era un De Bruyne”.

Sabatini: “Hojlund può segnare un gol a partita. Su Spalletti critiche meno feroci rispetto ad Allegri”

Infine, Sabatini ha parlato delle caratteristiche di Rasmus Hojlund, indicando nella ricerca della profondità la soluzione ideale per valorizzare l'attaccante danese. Il giornalista ha inoltre elogiato la crescita di Giovanni Di Lorenzo e sottolineato la differenza di trattamento mediatico riservata a Spalletti e Allegri nei momenti di difficoltà. “Hojlund? L'azione perfetta per lui è quella di dargli la palla in profondità, come accaduto nel gol di Monza. Se gli fanno uno di quegli assist a partita, lui fa un gol a match. Di Lorenzo? Nell'ultimo anno non l'ho visto così bene come oggi. Oggi i terzini del Napoli accompagnano molto più spesso le azioni offensive. Mi spiace dirlo, ma ieri ho ascoltato critiche a Spalletti che non sono paragonabili alla ferocia della critica che accompagnò le sconfitte di Allegri”.