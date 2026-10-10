Carratelli: "Allegri è solo, avrebbe bisogno di un sostegno morale. Al Napoli manca anima"

Mimmo Carratelli prosegue la sua analisi sul momento del Napoli: dubbi sulla serenità dello spogliatoio e sulla distanza della società.

Il problema del Napoli va oltre tattica, moduli e scelte di formazione. Mimmo Carratelli, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, si interroga sulla possibilità di costruire un nuovo "patto di sangue" in un gruppo nel quale diversi calciatori sono alle prese con età e situazioni contrattuali differenti. Da qui una domanda: "Gli azzurri vanno in campo sereni?". Secondo l'editorialista potrebbe mancare "un filtro e un sostegno positivi fra squadra e club, fra squadra e allenatore", capace di garantire quella serenità necessaria per alimentare entusiasmo, appartenenza e orgoglio.

Carratelli: "Non si vive di sola tattica, ci vuole anima"

"Non si vive di sola tattica e scelte di formazioni. Il 'corpo' non è tutto. Ci vuole 'anima'", scrive Carratelli, che evidenzia anche quella che molti considerano l'attuale "distanza" della presidenza. Quindi il passaggio su Massimiliano Allegri: "Allegri è solo. Avrebbe bisogno di un sostegno 'morale'". In questo scenario, la risposta può arrivare soprattutto dallo spogliatoio: "Solo dai giocatori può venire la scintilla per riaccendere il fuoco e ravvivare una squadra che sembra spenta".