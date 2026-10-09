Lucca verso una grande chance? Allegri: “Avrà spazio, il Napoli per investire così tanto…”

Massimiliano Allegri si sofferma sulla crescita di Lorenzo Lucca e Marianucci dopo le settimane di lavoro a Castel Volturno: fiducia totale nell'attaccante.

La lunga sosta è servita al Napoli anche per permettere a chi aveva trovato meno spazio di lavorare sulla propria condizione. Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Frosinone, ha sottolineato i progressi compiuti da Marianucci e soprattutto da Lorenzo Lucca, invitando l'attaccante a restare sereno in attesa delle occasioni che arriveranno nel corso della stagione.

Allegri: "Lucca deve stare tranquillo e sereno"

Questo l'intero virgolettato del tecnico del Napoli: "Tutti stanno migliorando la condizione, anche Marianucci, queste 2-3 settimane hanno fatto bene anche a Lucca su cui il Napoli ha investito molto, avranno fatto valutazioni sul giocatore ed è normale che abbia qualità, e ce le ha, e deve stare tranquillo e sereno che sicuramente anche lui avrà spazio e si farà valere per i valori che ha".