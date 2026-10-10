Formazione Napoli, Chiariello: "Il rischio turnover con Lucca titolare esiste"

Umberto Chiariello si proietta al match di stasera tra Napoli e Frosinone, disegnando la probabile formazione.

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, proiettandosi al match di stasera tra Napoli e Frosinone: "Il pericolo principale di Napoli-Frosinone è sottovalutare il Frosinone e il suo pressing. Secondo me infatti Allegri giocherà con la difesa a tre, con Beukema titolare da braccetto e Di Lorenzo largo a destra a centrocampo. Lucca? Potrebbe davvero partire titolare. Il rischio che Allegri faccia turnover ci sta. Per me parte Hojlund perché Allegri conosce l'importanza della partita, ma il rischio che faccia turnover c'è.

McTominay? Credo che possa tornare titolare contro il Venezia. E quando rientrerà giocherà lui largo a sinistra nel tridente d'attacco. E a volte vedremo nel 3-4-2-1 i due trequartisti con De Bruyne e McTominay, con Gilmour e Lobotka in mezzo al campo a riformare il quadrilatero dell'anno scorso, con Gilmour al posto di Anguissa. Anche se quest'ultimo sarà pronto in pochi giorni. Si spera, visto che Anguissa non è mai pronto".