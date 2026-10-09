Del Genio: "Napoli ottimista? Ma sul mercato ha fatto questo ragionamento"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto in trasmissione parlando del calciomercato del Napoli. Il quadro, a poche settimane dalla riapertura della finestra invernale, è fatto di rosa decimata dagli infortuni, reparti da puntellare e nodi contrattuali ancora aperti. Del Genio ha analizzato i temi più caldi per la piazza, dalle esigenze tecniche di Allegri agli obiettivi su cui la società potrebbe muoversi, soffermandosi sulle operazioni che potrebbero prendere forma già a gennaio.

"Cosa ha fatto il Napoli sul mercato? Il Napoli, senza andare ad appesantire il bilancio con drastiche soluzioni su alcuni giocatori che però avrebbero portate migliorie ad esempio ringiovanendo la rosa, ha ritenuto opportuno andare avanti così convinto di andare comunque in Champions il prossimo anno. Per il club già così facendo si stava bene e mi auguro abbiano avuto ragione, altrimenti c'è tutto il tempo per rimediare. Ma questo secondo voi è un eccessivo pericoloso di ottimismo?".