Del Genio: "Le individualità stanno tenendo il Napoli più in alto. Col Frosinone servirà dominio"

Paolo Del Genio analizza i numeri di Napoli e Frosinone alla vigilia del match del Maradona: gli azzurri dovranno migliorare la prestazione collettiva.

Alla vigilia di Napoli-Frosinone, Paolo Del Genio si è soffermato soprattutto sulla differenza tra il rendimento dei singoli azzurri e quello complessivo della squadra. Il giornalista di Canale 8 sottolinea come siano state proprio le individualità, spesso finite al centro delle critiche, a sostenere finora la classifica del Napoli. Contro la formazione di Alvini, però, servirà un passo avanti sul piano collettivo.

Del Genio: "Il Napoli non può essere troppo legato all'episodio"

"Grazie alle individualità, tanto criticate, stanno performando rispetto alla performance di squadra e stanno tenendo il Napoli addirittura più in alto. Ora il Napoli dovrà evitare che i numeri del Frosinone verranno confermati e poi dovrà migliorare i suoi, altrimenti sarà troppo legato all'episodio. I loro numeri, infatti, sono superiori nonostante i nostri siano tecnicamente superiori. Io voglio sperare che il Napoli sarà in controllo e pieno dominio della partita, ma non ne ho certezza leggendo, appunto, i dati".