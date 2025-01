Casadei, l'ex allenatore: "Ha il gol nel sangue, è come Ballack!"

vedi letture

Cesare Casadei si avvicina al Napoli. Paolo Nicolato, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di kisskissnapoli.it presentando il centrocampista del Chelsea.

“Casadei è un centrocampista con grande capacità di inserimento, ha anche un’ottima tecnica. L’ho fatto esordire in Nazionale U21 e posso dirti che ha il gol nel sangue, è una mezz’ala d’inserimento. È pronto per una squadra come il Napoli, parliamo di un profilo molto interessante e comunque viene da una società importante come il Chelsea, in un campionato come la Premier League. Casadei ha delle qualità sia fisiche che tecniche e riesce ad abbinare la quantità alla qualità.

Se riesco a paragonarlo ad un giocatore in particolare? Difficile accostarlo, ma posso dire che è come Ballack, ha grande forza fisica, grande qualità e capacita di fare gol. La Nazionale maggiore? Ha fatto tutta la trafila è un profilo molto conosciuto nel giro della Nazionale Italiana, deve ambire ad essere convocato da Spalletti”.