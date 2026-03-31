Caso Lukaku, Di Fusco: “Il Napoli si fa del male da solo se lo mette fuori rosa”

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Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante Un Calcio alla Radio

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante Un Calcio alla Radio, soffermandosi sui temi più caldi in casa azzurra, a partire dal caso Romelu Lukaku: "Caso Lukaku? Non si era mai visto che un calciatore fermo da mesi tornasse pronto per giocare (De Bruyne ndr). E questo penso sia stato determinante nella testa di Lukaku per prendere questa decisione di restare in Belgio. Credo che il Napoli darà una multa, non penso che lo metterà fuori rosa. I giocatori in questi casi, visto l'annata, daranno più ragione a Lukaku. Empatizzano con il ragazzo. Credo che avrà il conforto dei compagni. Cosa può fare Di Lorenzo in questi casi? Fa da mediatore. Il Napoli si fa del male da solo se mette fuori rosa Romelu. Se Conte e De Laurentiis la prendono come offesa personale, allora cambia. Ma quella di escluderlo a fine campionato è una scelta sbagliata". Le sue parole sottolineano come la gestione del caso possa avere ripercussioni anche sullo spogliatoio e sugli equilibri interni.

Evento benefico e ricordi azzurri

Di Fusco ha poi spostato l’attenzione su un evento speciale legato alla storia del club: "Alemao il 26 maggio? Alle ore 20.30 ci sarà questa partita tra Napoli Legends. Saremo calciatori del Napoli degli anni '70 fino a quelli di Sarri. Sarà una passerella. Alcuni non scenderanno in campo, avranno però la maglia e staranno con noi. L'evento è benefico a favore del Pausillipon, del carcere minorile di Nisida e del Teatro Eduardo De Filippo di Arzano. Saranno dei giorni bellissimi, per me rivedere il Giaguaro (Castellini ndr) sarà davvero emozionante”. Un’iniziativa che unirà sport, memoria e solidarietà, coinvolgendo diverse generazioni di ex calciatori azzurri.