Garcia svela: “Volevo la permanenza di Lozano a Napoli. Suo addio per club e dirigenza”

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Lozano è approdato a gennaio 2025 in MLS al San Diego FC, invertendo così un percorso che inizialmente sembrava segnato dalla permanenza in Europa.

Le strade del Napoli e di Hirving Lozano si sono separate nel 2023, segnando un netto cambio di rotta rispetto al 2019, quando il presidente Aurelio De Laurentiis aveva inserito per l’esterno offensivo messicano una clausola rescissoria da 130 milioni di euro in un contratto quinquennale. Dopo il passaggio nel PSV Eindhoven per la seconda volta (affare complessivo da 15 milioni), Lozano è approdato a gennaio 2025 in MLS al San Diego FC, invertendo così un percorso che inizialmente sembrava segnato dalla permanenza in Europa.

Il ricordo di Garcia sul periodo azzurro

Rudi Garcia, allora commissario tecnico del Napoli e attuale ct del Belgio, ha ricordato quei momenti: "Ho avuto il piacere di essere il suo allenatore al Napoli. La partenza del 'Chucky' Lozano è stata una questione a parte: io in realtà volevo che restasse in squadra, perché era un giocatore che segnava molto bene, forniva assist, faceva passaggi decisivi e dava molto al gruppo". Garcia ha poi precisato: "Il suo addio al Napoli ha avuto a che fare più con il club e la dirigenza che con me”.