Caso Lukaku, Ranocchia: "Ha sempre avuto ottimo rapporto con Conte, mi ha stupito"

vedi letture

Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter e compagno di spogliatoio di Romelu Lukaku, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter e compagno di spogliatoio di Romelu Lukaku, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare il mancato rientro in Italia dell’attaccante belga: “Strana notizia, veramente strana. Adesso non so, bisogna capire anche le varie motivazioni, visto che lui ha spiegato un po’", ha detto Ranocchia.

Quale impatto potrà avere il gesto di Lukaku? Il pensiero di Ranocchia

L’ex difensore prosegue analizzando il possibile impatto dell’episodio sul giocatore: "Sicuramente è un giocatore che è importante, si è sempre sentito importante e magari, dopo un infortunio che l’ha tenuto fuori da tanto, anche a livello mentale l’ha un po’ subito. Ora bisogna capire veramente cosa è successo. C'è da analizzare il fatto che comunque con il mister ha sempre avuto un ottimo rapporto e quindi quello che è successo mi ha un po’ stupito".