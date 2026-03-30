Caso Lukaku, Orlando: "Per me si prende una multa e finirà lì"

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L'ex calciatore a TMW Radio presenta Bosnia-Italia ma va anche sui temi della Serie A, tra cui il caso Romelu Lukaku in casa Napoli

L'ex calciatore ed oggi opinionista Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi principali circa la Nazionale e la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Italia con la Bosnia, c'è chi spera che gli azzurri non ce la facciano:

"Non siamo nazionalisti. In Francia e Inghilterra tutti indossano la maglia della Nazionale, qui c'è chi spera che andiamo fuori perché ce l'ha con la Federazione. L'Italia al Mondiale ci deve andare, sarà difficile per l'ambiente e non solo, ma se non passi con la Bosnia è giusto che tu stia fuori. Ma fare il tifo contro no".

Locatelli, bufera per un cena con i giocatori dell'Inter:

"'C'è invidia, soprattutto qui in Italia poi c'è una pressione incredibile. Anche quando abbiamo vinto il Mondiale, c'è stata una festa scialba, si sono radunati al Circo Massimo ma ben poco, tanto che ora neanche se li ricordano. Perché non andare a cena insieme? E' assurdo".

Retegui di nuovo con la Bosnia, che dice?

"E' stato protagonista nel ciclo di Gattuso, lega bene con Kean. E se le cose non andassero, c'è pronto Pio Esposito. Mi dicono che il campo sia tremendo, anche ghiacciato, sarà una situazione molto delicata. Per quello che ha fatto finora in Nazionale è giusto confermarlo".

Napoli, che succederà con Lukaku?

"La regola è quella di rientrare e poi nel caso ripartire. Se poi lui si sente più sicuro lì si metterà d'accordo con la società. Per me si beccherà una multa e finirà li".

Bosnia, il ct dice che parcheggeranno l'autobus davanti alla porta:

"Ha ragione, si gioca qualcosa di speciale, si sente inferiore dal punto di vista tecnico e fa bene. C'è Dzeko che continua a segnare, lo stadio sarà una bolgia. lo sono convinto che siamo più forti ma sarà tosta".

Roma, come mai la difesa di Gasperini non funziona?

"So che forse c'è stato un diverbio con Ranieri, che rappresenta la società. Ha dimostrato malcontento sugli acquisti, ma prima di questo calo era molto solida, soprattutto in difesa. Non so cosa sia successo, forse non pressano più come prima. Forse è una questione di condizione fisica. lo però non lo metterei in discussione. Devono essere chiari lui e la società: il prossimo anno lui dirà che servono certi tipi di giocatori, ma serve trovare un punto d'incontro e non possono prendergli giocatori che non gli piacciono. Per me ha fatto il massimo che poteva ottenere con questa rosa".